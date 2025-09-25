La llegada del exmagistrado Celso Gamboa a una sala de juicio fue muy distinta a las anteriores.

Este jueves, Gamboa ingresó acompañado de la seguridad judicial, pero al llegar a la Sala no había juicio, ni fiscales, solo la presencia de los medios de comunicación.

El extraditable aprovechó el espacio para hacer una serie de preguntas a la prensa relacionadas con temas de política y fútbol, preguntando por Cartago, Saprissa, Heredia y Alajuela.

En medio de la plática aseguró que en máxima seguridad de La Reforma no tienen televisión, radio u otras maneras de informarse de lo que pasa afuera de la cárcel.

Además, dijo que a veces se enteran de cómo van las encuestas políticas y se atrevió a consultar sobre cómo estaba la situación de seguridad del país.

En ese momento aprovechó para referirse a las condiciones de alimentación en el centro penal y aseguró que solo reciben dos tiempos de comida, un almuerzo a las 10:00 a.m. y una cena a las 2:00 p.m., además de un café.

El extraditable lamentó el tema de las pocas visitas y las encomiendas restringidas de alimentos en máxima seguridad.

Todo esto ocurrió antes de que se informara de una diligencia privada de Gamboa, por lo cual el juicio se retrasó y se está a la espera de información por parte de las autoridades del Poder Judicial.

El debate por una denuncia por supuesto uso de un documento falso para justificar su ausencia en una diligencia judicial, se desarrollará en el Tribunal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en San José.