El extraditable Celso Gamboa afirmó que, al parecer, hay personas a las que no les conviene que sea extraditado a Estados Unidos.

“El único que no pidió la absolutoria fue la Procuraduría. Y me pregunto por qué será… ¿Será que hay gente en este país a la que no le conviene que yo sea extraditado o que le favorece que me quede en Costa Rica?”, manifestó Celso.

Las declaraciones las brindó durante su última intervención en el cierre del juicio que se siguió en su contra por supuesto tráfico de influencias.

El proceso judicial concluyó y las partes fueron citadas para el miércoles 13 de agosto, fecha en la que los jueces darán lectura a la sentencia.