El extraditable Celso Gamboa fue trasladado la mañana de este miércoles al Primer Circuito Judicial de San José para presentar una denuncia contra la administración penitenciaria.

De acuerdo con su abogado, Michael Castillo, en la gestión se alega que Gamboa permanece bajo condiciones inhumanas y torturantes dentro del centro penal.

Castillo precisó que este traslado no guarda relación con el proceso de extradición en su contra, sino con la aplicación de medidas de aislamiento y restricciones que, según dijo, afectan tanto a su defendido como a otros privados de libertad.

El defensor agregó que las limitaciones abarcan aspectos básicos como la comunicación con familiares y abogados, el acceso a alimentos provenientes del exterior y la permanencia en una celda individual durante periodos prolongados.

También señaló que la denuncia incluye la situación general de la población penitenciaria, la cual aseguró enfrenta restricciones para mantener contacto con sus familias y condiciones de encierro que no cumplen con estándares mínimos de trato digno.