Celso Gamboa aseguró, durante la sentencia del juicio por uso de documento falso, que está aprendiendo árabe con el hermano Ziad AKL.

El exmagistrado aseguró que aprovecha su tiempo en prisión al aprender árabe con canadiense-libanés, Ziad AKL, además, curso de revisión con el “famoso” ‘Ojos Bellos’.

“He tratado de hacer cosas pro proactivas dentro del centro penitenciario, pero aun así, las circunstancias que están pasando ahí no permitirían o no permiten que una persona pueda defenderse adecuadamente, incluso privándole el acceso a la defensa”, expresó Gamboa.

Ziad AKL es un sujeto sentenciado en 2018 a 12 años de prisión por su ligamen a presuntas extorsiones y aparentes golpizas, así como a préstamos otorgados a tasas altas.

Los audios de Celso

Celso Gamboa declaró, en lo que podría ser su última vez en tribunales costarricenses, en la sentencia del juicio por uso de documento falso.

“Podría ser mi última aparición en un tribunal costarricense”, dictó Celso.

En su declaración habla de su tiempo en prisión, cómo ha sido el proceso con su familia e inclusive, menciona al presidente.

Gamboa fue absuelto en el juicio.

En colaboración con Allan Madriz.