La defensa del exmagistrado Celso Gamboa confirmó que apelaron la decisión del juez que autorizó su extradición a Estados Unidos.

Michael Castillo, abogado de Gamboa, confirmó a Diario Extra que ya presentaron la apelación respectiva.

Este viernes vencía el plazo de tres días para presentar la apelación y fue de último momento que realizaron este trámite.

Esto provoca que un tribunal de apelación deberá decidir, en un plazo de 15 días, si acoge o no el reclamo de la defensa de Gamboa.

La apelación llega horas después de que el fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmara una negociación con los abogados del exmagistrado para agilizar el proceso de extradición hacia territorio estadounidense.

Díaz aseguró que en caso de que Gamboa acepte la propuesta, las causas judiciales pendientes en Costa Rica, avanzarán de manera más expedita.

Se trata de dos expedientes judiciales, uno para noviembre de 2025 y otro para enero de 2026, que podrían incluso realizarse de manera abreviada.