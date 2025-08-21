El exmagistrado costarricense Celso Manuel Gamboa Sánchez figura en un expediente judicial de los Estados Unidos como un presunto coordinador y enlace en Costa Rica de una organización transnacional de narcotráfico que operaba desde Colombia hasta Norteamérica.

Según consta en documentos del Tribunal de Distrito del Este de Texas, la investigación identifica a Gamboa como “miembro y líder de una Organización Dedicada al Tráfico de Drogas (OTD por sus siglas en ingles) que vive en Costa Rica”, encargado de coordinar la recepción de cargamentos de cocaína enviados desde Colombia y Panamá.

El expediente señala que “Gamboa Sánchez también almacenaba cocaína y la redistribuía a otros socios de la OTD en Costa Rica para su posterior distribución en Honduras, Guatemala, México y los Estados Unidos”.

Un agente del FBI grabó al extraditable en al menos en dos ocasiones, mientras detallaba cómo podía mover supuestos cargamentos de cocaína hasta Estados Unidos.

Las negociaciones quedaron grabadas en audio y video tanto el 20 de setiembre del 2023, como el 7 de noviembre de 2023, de forma presencial en San José.

Así consta en las pruebas presentadas por las autoridades norteamericanas para justificar la extradición de Gamboa. Grupo Extra tiene copia de la acusación.

En el documento se narra cómo un agente funcionario de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) detalla los seguimientos que se le hicieron al exmagistrado y las grabaciones.

Inclusive se menciona multimillonarios pagos en los que destaca uno de 16 millones de dólares.

Acusaciones formales

Las autoridades estadounidenses presentaron en octubre de 2024 una denuncia penal contra Gamboa, imputándole dos cargos principales, la asociación delictuosa para fabricar y distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, con la intención de que ingresara ilegalmente a Estados Unidos.

Además de la fabricación, distribución y complicidad en la importación de cocaína, también con destino al mercado estadounidense.

En julio de 2025, un gran jurado federal emitió una acusación formal (indictment) que ratificó estos señalamientos. Ambos delitos contemplan una pena máxima de cadena perpetua.

El documento explica que en el sistema estadounidense “la acción de juntarse con una o más personas y acordar con ellas violar la ley de los Estados Unidos es un crimen de por sí”, aun cuando la participación sea parcial.

La acusación por parte de los Estados Unidos detalla multimillonarios pagos en los que destaca uno de $16 millones.

“TC-2 (informante) coordinó depositar aproximadamente $16,000,000 USD en ganancias de narcóticos, vía depósitos y/o entregas de dinero en Ciudad de México, a A. Herrera y a GAMBOA SÁNCHEZ”, expresa el documento del cual Grupo Extra tiene copia.

Vínculos con cárteles

La red a la que se le vincula operaba desde 2020 en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, con nexos con el Clan del Golfo en Colombia y el Cártel de Sinaloa en México.

Los fiscales sostienen que la estructura utilizaba lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras, sumergibles, aeronaves y vehículos terrestres para contrabandear cocaína desde laboratorios en Colombia hasta su destino final.

Fechas señaladas en la acusación

Desde 2017: Se señalan los inicios de las actividades criminales atribuidas (fabricación y distribución de cocaína).

Al menos desde 2020: La OTD operaba en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, con nexos en Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y EE. UU.

1 de octubre de 2024: Un juez del Distrito Este de Texas firmó la denuncia penal contra Gamboa. Ese mismo día, el tribunal libró una orden de detención.

9 de julio de 2025: Un gran jurado federal emitió la acusación formal (indictment) contra Gamboa, ratificando los cargos de conspiración y distribución de cocaína.

9 de julio de 2025: Ese mismo día, el tribunal libró una nueva orden de detención, vigente y ejecutable.

Pruebas y confiscaciones

Las autoridades indican que el caso se sustenta en grabaciones de audio y video, pruebas electrónicas, testimonios de testigos colaboradores y documentos obtenidos en incautaciones.

La acusación formal también incluye alegatos de decomiso y extinción de dominio sobre los bienes de Gamboa, al considerar que se derivan de actividades ilícitas.

¿Cómo será juzgado?

Gamboa sería juzgado por un Gran Jurado el cual estaría compuesto Entre 16 y 23 ciudadanos estadounidenses seleccionados en el Distrito Este de Texas

El gran jurado es un órgano independiente, supervisado únicamente por la rama judicial, no por fiscales ni policías.

Este se encargará de examina de manera confidencial las pruebas que presentan las autoridades estadounidenses sobre los delitos imputados. Para emitir una acusación formal (indictment), se requiere el voto afirmativo de al menos 12 de sus integrantes.

Es importante señalar que no decide culpabilidad, sino si existe causa probable para juzgar al acusado por los delitos señalados.