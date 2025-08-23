El Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José resolvió prorrogar la detención provisional de Celso Manuel Gamboa Sánchez, Edwin Danney López Vega y Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro mientras se tramita su proceso de extradición a Estados Unidos, donde son requeridos por delitos de narcotráfico internacional.

Argumentos para la prórroga

Obligación internacional: El tribunal señaló que, conforme al Tratado de Extradición entre Costa Rica y Estados Unidos y a la Ley de Extradición, el país está obligado a garantizar la entrega de las personas requeridas mientras se resuelve el proceso.

Carácter especial de la medida: Se reiteró que la detención provisional en extradición es la regla y no la excepción, a diferencia de la prisión preventiva en procesos penales comunes.

Documentación completa: La Embajada de Estados Unidos presentó toda la documentación requerida dentro de los plazos establecidos, incluidos cargos formales, órdenes de detención y pruebas certificadas.

Jurisprudencia constitucional: La Sala Constitucional ha avalado mantener la privación de libertad en extradiciones hasta la entrega efectiva del requerido, sin necesidad de fijar plazos perentorios, siempre que la medida sea proporcional y justificada.

Defensa y solicitudes rechazadas

Las defensas de los tres imputados pidieron libertad inmediata o medidas menos gravosas como arresto domiciliario, alegando violaciones a derechos humanos, falta de documentación y ausencia de peligro de fuga.

El tribunal rechazó estos argumentos al considerar que: