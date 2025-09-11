“Las celdas en Máxima Seguridad están infestadas de ratas y cucarachas. Los internos pasan ayunos de hasta 19 horas y son sacados de madrugada, incluso en ropa interior, para requisas en el patio común”, así lo denunció el abogado Michael Castillo, defensor de Celso Gamboa.

Las declaraciones del defensor se dieron tras salir de los Tribunales de Justicia de San José, donde fue llevado el exmagistrado.

El extraditable fue trasladado bajo un amplio dispositivo de seguridad en el vehículo blindado conocido como “La Bestia”.

Como en traslados anteriores, cuando enfrentó el juicio por tráfico de influencias en Goicoechea o la audiencia sobre su extradición, las autoridades cerraron calles cercanas al complejo judicial y reforzaron la vigilancia en los accesos.

El motivo del traslado no estuvo vinculado con el proceso de extradición, sino con una denuncia presentada contra la administración penitenciaria. Según Castillo, Gamboa acudió en condición de testigo para exponer las condiciones que enfrentan las personas recluidas en máxima seguridad.

El defensor señaló como principales limitaciones el aislamiento prolongado, la falta de comunicación con familiares y abogados, la prohibición de ingreso de alimentos desde el exterior y la permanencia en celdas individuales durante periodos extendidos.

La abogada, Natalia Gamboa, añadió que el exmagistrado ha fungido como portavoz de lo que viven otros internos y que estas condiciones violan convenios internacionales suscritos por Costa Rica, como las Reglas Mandela.

Cabe recordar que el pasado lunes 8 de setiembre, cerca de las 10:30 a.m., un total de 21 privados de libertad se negaron a recibir el almuerzo en el Centro Nacional de Atención Específica, conocido popularmente como Máxima Seguridad.

Esta “huelga de hambre” obligó al Ministerio de Justicia a activar un protocolo de vigilancia médica para garantizar el bienestar físico de los allí recluidos.

“La Policía Penitenciaria está monitoreando, constantemente, la situación para garantizar que las personas privadas de libertad reciban sus alimentos de manera normal y segura.

Se están siguiendo los protocolos establecidos en estricto apego a los derechos humanos de cada individuo”, informó el Ministerio de Justicia. Cabe recordar que el exmagistrado Gamboa cumple una medida de detención provisional por tiempo indefinido, hasta que se resuelva la solicitud de extradición interpuesta por las autoridades estadounidenses.

El costarricense enfrenta una acusación por asociación ilícita y distribución internacional de cocaína en la Corte del Distrito Este de Texas.

¿Qué dice Justicia y Paz?

Grupo Extra consultó al departamento de comunicaciones de Justicia y Paz sobre esta presunta denuncia en contra del sistema carcelario e indicaron:

“No hemos sido notificados de alguna denuncia como la referida. Podemos garantizar que trabajamos en el marco de lo que establece la ley y en total garantía de los derechos humanos”.

¿Qué esperan los defensores?

Según la hermana de Gamboa la denuncia coincide con observaciones previas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría de los Habitantes. Ahora corresponderá a la Fiscalía de Probidad y Transparencia investigar si los hechos constituyen tratos crueles o tortura y establecer eventuales responsabilidades.

Las condiciones señaladas

Los abogados enumeraron varias prácticas que, aseguraron, afectan a la población penitenciaria en Máxima Seguridad:

• Aislamientos prolongados desde el 24 de junio.

• Horarios de comida reducidos que prolongan ayunos hasta por 19 horas.

• Celdas insalubres, infestadas de ratas y cucarachas.

• Requisas nocturnas con traslados forzosos al patio común en ropa interior.

• Restricciones para comunicarse con familiares y defensores.