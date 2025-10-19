El mediocampista de Alajuelense, Celso Borges, se pierde el clásico en el estadio Alejandro Morera Soto, contra el Deportivo Saprissa, programado para este domingo a las 6:00 p.m.

Borges tiene un desgarro grado uno en su isquiotibial de su pierna derecha. El jugador ha estado haciendo trabajo de estiramientos pero no han sido suficientes para recuperarlo lo más pronto posible.

Los manudos esperan poder sacar el juego sin él en vista de que vienen de ganar de visita 1-3 ante el Herediano.

Alajuelense sale con:

Washington Ortega, Alexis Gamboa, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita, Rashir Parkins, Kenyell Mitchell, Aarón Salazar, Jeison Lucumí, Joel Campbell y Ronaldo Cisneros

Escrito por: Francisco Brenes Herrera

Colaborador Grupo Extra