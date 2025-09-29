El volante Celso Borges Mora es la principal novedad en el reciente llamado del técnico Miguel Herrera para el microciclo que hará la Sele del 1 al 4 de octubre.

Este espacio se logra gracia a que los presidentes de clubes trasladaron la fecha 12 del Apertura 2025.

Celso había renunciado a la Sele, pues señalaba que nunca hubo intensión real de los técnicos de volverlo a llamar. Hay que ser claros que este llamado es para el microciclo y no la lista definitiva.

Otro de los llamados es Creichel Pérez, de quien trasciende serpia uno de los futbolistas que Alajuelense dejó fuera del viaje a Honduras por indisciplina.

También fue tomado en cuenta el delantero Kenneth Vargas, quien recientemente se incorporó al Club Sport Herediano.