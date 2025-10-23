El volante y capitán de Liga Deportiva Alajuelense, Celso Borges, será titular esta noche, a partir de las 8, cuando los manudos se mida al Olimpia de Honduras por las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El hijo de Alexandre Guimaraes aparece en la formación estelar que manda a la cancha del estadio Alejandro Morera Soto el técnico Óscar Ramírez. Otra de las novedades es la inclusión del joven Deylan Paz en la formación estelar, luego de que estuviera alejado del primer equipo por indisciplina.

Los manudos salen con:

Washington Ortega

Fernando Piñar

Alexis Gamboa

Aarón Salazar

Deylan Paz

Celso Borges

Alejandro Bran

Kenyel Michel

Jeison Lucumí

Joel Campbell

Ronaldo Cisneros