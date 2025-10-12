En los últimos días el volante Celso Borges Mora ha venido siendo noticia. Primero fue el regreso a una convocatoria de la Sele, después de más de 2 años de no estar. Posteriormente quedar en la lista para los juegos ante Honduras y Nicaragua, pero lamentablemente ha estado lesionado y no pudo actuar en San Pedro Sula.

Ahora la noticia es que ya trabajó con el resto del grupo. El técnico Miguel Herrera es quien confirmó su recuperación. Sin embargo, el tema lo maneja con mucha cautela.

“Vamos a esperar hasta mañana (lunes). Estaba haciendo rehabilitación y ya entrenó en cancha. Mañana definiremos”.

Costa Rica recibe a Nicaragua este lunes a las 8 de la noche en el Estadio Nacional, en el Parque Metropolitano La Sabana.