El mediocampista de Liga Deportiva Alajuelense Celso Borges volvió a una convocatoria de Selección Nacional, esta vez para el microciclo previo a la doble fecha eliminatoria en este mes de octubre.

Borges brindó su opinión respecto al momento que vive el equipo patrio, en medio de la obligación de sacar puntos en territorio catracho y afirma ver en buen nivel el funcionamiento de La Sele.

“El único ‘pero’ que yo decía, era no haber podido sacar los tres puntos en casa; después de ahí el resultado en Nicaragua no me pareció mal. El empate es dejar puntos, pero el funcionamiento del equipo lo veo bien. Todavía hay que jugar y se puede hacer allá en Honduras”, dijo Borges este jueves.

El futbolista no juega un partido con la escuadra patria desde el 8 de julio de 2023 cuando La Sele cayó 2-0 ante México por los cuartos de final de la Copa Oro 2023.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra