La vuelta de Celso Borges a Selección Nacional no pasó desapercibida en el inicio del microciclo convocado por Miguel Herrera previo al juego ante Honduras por Eliminatoria, en medio de dudas sobre su estado físico.

El experimentado mediocentro se refirió a la lesión que sufrió en las últimas semanas y explicó que se siente optimista respecto a la evolución; además, se mantiene en coordinación con el equipo médico de Alajuelense y la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

“Estoy mejor. La Federación y el club han estado muy pendientes de la lesión y en estos días debería estar mejor”, mencionó.

A sus 37 años, llega a los trabajos de La Sele con 163 partidos en el combinado patrio, estadística que lo pone como el futbolista con más apariciones en la historia de Costa Rica.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra