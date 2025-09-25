Hoy jueves 25 de setiembre el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez enfrentará un juicio por presunta alteración documental. El proceso corresponde al expediente 19-02186-622-TP, que será conocido por el Tribunal de Juicio de Cartago, aunque la audiencia se trasladó a la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en San José.

De acuerdo con la acusación, Gamboa habría solicitado en 2019 una constancia para justificar su ausencia en una diligencia judicial, alegando que se encontraba en el edificio de la Policía de Control Fiscal. El Ministerio Público cuestionó ese documento por considerar que no reflejaba la realidad.

En este proceso, Gamboa será juzgado junto al exdirector de la Policía de Control Fiscal, Irving Malespín. Su defensa está a cargo del abogado Randall Céspedes, quien confirmó que el debate está señalado para un día, aunque prevé que podría extenderse.

El abogado Michael Castillo, también defensor del exmagistrado, explicó que Gamboa aun enfrentará al menos cuatro causas pendientes con la justicia costarricense. Una de ellas tiene audiencia programada para enero del próximo año y otra permanece sin fecha definida. El proceso 17-000015-033-PE quedó señalado para juicio del 5 al 30 de enero de 2026 en el Tribunal Penal de Goicoechea.