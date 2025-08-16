Recuerdo su mirada, su sonrisa, el tono de su voz y su sencillez. También su facilidad para comunicarse y hacer sentir bien a todos. Su carácter alegre y su don de gentes le abrían puertas dondequiera que fuera, y nadie podía resistir su encanto. Así era mi madre.

Cumplió rápidamente su misión en la tierra y partió, dejando un inmenso vacío en nuestras vidas. Cada 10 de mayo y cada 15 de agosto celebro su vida y la de las abuelas cuya presencia marcó la mía.

No fue solo por genética, sino por el amor, la compañía, los consejos, el consuelo y las enseñanzas que me dejaron, lecciones que perduran en el tiempo.

El Día de la Madre nos invita a atesorar recuerdos, a compartir momentos que se convertirán en memorias invaluables.

Es la ocasión para disfrutar de su presencia, de quienes nos dieron la vida o nos acompañaron con cariño, guía y cuidado, como lo hizo doña Rosarito conmigo. Cada quien tiene su forma particular de celebrar: algunos compartirán un almuerzo, otros irán al cine, asistirán a misa o entregarán un obsequio; habrá quienes lleven flores al cementerio y eleven una plegaria.

Para otros será un día más. La esencia está en el amor y el deseo de rendir homenaje a quien dio la vida y siempre estuvo al lado, sin importar las circunstancias.

En esa manera de celebrar se refleja el vínculo que nos une, lo compartido, lo aprendido, el deseo de hacer realidad sus sueños y anhelos. El éxito está en ver cómo sus ojos brillan al recibir el libro que deseaba, el queque que más le gusta o la planta que faltaba en su jardín.

El rol esencial de la madre ha sido reconocido desde tiempos antiguos. Este día ofrece la oportunidad de expresar amor y gratitud por su labor, dedicación, cuidados y sacrificios. Pero no se trata solo de eso. Las madres cumplen un papel fundamental en la familia y en la sociedad, combinando responsabilidades tradicionales con desafíos actuales como su incorporación al trabajo remunerado. Sí, remunerado, porque siempre han trabajado: sobre sus hombros ha recaído el cuido del hogar, la crianza de los hijos y la atención de los adultos mayores.

El Día de la Madre debe llevarnos a reflexionar sobre su papel en la actualidad. Ante todo, la madre es mujer con derechos, necesidades, sueños y aspiraciones, algo que solemos olvidar.

Hoy se espera que continúe con su rol tradicional, mientras la sociedad le exige equilibrar responsabilidades profesionales, familiares y personales, cumplir estándares de belleza impuestos y enfrentar desafíos como la violencia de género y la brecha salarial.

Celebrar a la madre puede ser tan sencillo como ayudarle en casa, llevarla al cine, cocinarle su plato favorito, darle un regalo o traerle flores. Cualquier detalle la hará feliz.

Pero lo verdaderamente importante es que sienta que se reconoce y respeta su condición de mujer, persona, madre y compañera.

Que entienda que las distintas formas de celebrarla son una muestra de amor, agradecimiento y respeto profundo por sus sacrificios.

Que sepa lo importante que es en nuestras vidas y que cada palabra, beso, caricia, abrazo y mirada permanecerán en nuestro corazón para siempre.