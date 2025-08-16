En medio de camillas, maquinaria, medicamentos y personal de salud, estas madres tuvieron un día muy diferente, pues pasaron su celebración trayendo nueva vida a este mundo.

En medio de fiestas familiares, Diario Extra visitó el Hospital de la Mujer, ubicado en el corazón de la capital, donde al menos ocho familias vieron a los más pequeños respirar por primera vez.

Según las autoridades, el primer bebé llegó bien temprano este viernes, pues el nacimiento se registró a la 1:03 de la madrugada, en un procedimiento realizado por cesárea.

Y es que, pese a que algunas madres no eran primerizas, conmemorar su día dando a luz fue descrito como “diferente pero emocionante y lleno de amor”.

“Siempre fue un niño demasiado deseado, es mi segundo hijo y en la casa está el hermanito mayor esperándolo, también con muchas ansias.

Siempre le pedimos a Dios por el hermanito para mi primer hijo que es Teo, y ahora lo va a acompañar Tomás”, relató Karen Ureña, quien se convirtió en madre por segunda vez esta fecha tan especial.

Otras mujeres, por su parte, estaban a la espera de la ansiada hora, tal y como Marianela Chaves, quien también aguardaba su segunda bendición en las camillas del centro hospitalario.

“Ha sido un poco cansado, pero dentro de lo que cabe, superbien, porque nos han tratado superbonito todo el personal, nos han dado detallitos del Día de la Madre mientras esperamos”, relató Chaves a este medio.



Marianela Chaves





“Si es muy diferente, pero sí ha sido bonito porque es como el regalito del día de la madre, que justo eso fue lo que me dijo mi hijo, que va a ser hermanito mayor, creo que es bonito porque al final de cuentas uno recuerda todo el proceso de ser mamá”.