El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, destacó la iniciativa de Pilar Cisneros para ejecutar las extradiciones de nacionales.

Tras la ratificación de la llegada de documentos finales desde Estados Unidos, Zamora resaltó que en este gobierno se haya aprobado la ley de extradición de costarricenses por temas de narcotráfico.

“Reconocemos el magno esfuerzo liderado por Pilar Cisneros, la fracción oficialista y el apoyo decidido del gobierno para que se diera una reforma constitucional que permite la extradición de nacionales”, dijo.

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