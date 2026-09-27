Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Una celebración en la comunidad de El Socorro, en Upala, terminó con una riña y una persona fallecida.

Según trascendió, la víctima (de apellido Morales) se encontraba reunida con un hombre de apellido Centeno (de nacionalidad nicaragüense) en una vivienda de la zona.

Al parecer, tras varias horas de celebración, Morales y Centeno tuvieron una fuerte discusión, que provocó que este último sacara un arma de fuego y disparara en dos ocasiones.

Tras recibir los impactos de bala, Morales logró avanzar unos treinta metros, intentando ponerse a salvo, pero finalmente se desplomó en plena vía pública, donde falleció por la gravedad de las heridas.

La Cruz Roja Costarricense llegó al sitio; sin embargo, tras atender el incidente, se corroboró que Morales ya no tenía signos vitales.

Minutos después de los hechos, el sospechoso salió voluntariamente y se entregó a las autoridades de la Fuerza Pública, aunque lo hizo sin portar el arma de fuego con la que presuntamente cometió el ataque.

La víctima era oriunda de Cartago, pero era conocida en la localidad, ya que la frecuentaba para visitar a sus padres.

Con información del corresponsal Eddiz Gómez.