A sus 77 años, Cecilia Tortós subió los 3.820 metros del cerro Chirripó demostrando que la edad es solo un número y que las cumbres más altas están al alcance de quienes mantienen la voluntad firme.

Cecilia, vecina de Tucurrique en Cartago, ha sido una caminante incansable toda su vida. Hace aproximadamente tres años, decidió elevar el nivel de su exigencia ya que caminar en terreno llano ya no representaba un reto suficiente para ella, por lo que optó por las montañas.

“Creo que eso me ha ayudado para mantener una buena salud porque no padezco de dolores, ni nada y tengo mucha energía para caminar siempre. De vez en cuando hago una vez al mes caminatas más largas de dos, tres o cuatro horas”, expresó. La motivación para subir el Chirripó fue gracias a sus hijos y a un grupo de senderistas de su comunidad, quienes la incentivaron y sin pensarlo dos veces, aceptó.

“Sí, yo voy, yo llego, claro, no voy a desperdiciar la oportunidad de conocer ese lugar tan lindo” indicó.

El ascenso, sin embargo, puso a prueba su determinación. Cecilia describe la travesía como una experiencia de “tremenda dificultad”, especialmente porque el terreno del Chirripó, lleno de piedras y pendientes pronunciadas, difería mucho de las rutas que solía recorrer en su pueblo.

“Tenía que descansar a veces cada 500 metros, unos tres o cinco minutos, pero seguir, no parar”, mencionó.

Al llegar a la cima, Cecilia no solo encontró paisajes impresionantes, sino un reconocimiento inesperado. Otros montañistas la recibieron con aplausos, admirados por su hazaña.

“Alcanzar esas metas te empodera, te sube la autoestima al tope”, aseguró.

Mientras muchos conocidos de su edad han perdido capacidades, ella se siente segura, independiente y autónoma.

Más allá del senderismo

Desde hace 20 años, es alumna constante en los cursos para adultos mayores del Tecnológico de Costa Rica (TEC) donde se ha destacado en el área de literatura y el arte de contar cuentos para rescatar las costumbres de su región. El año pasado, recibió un reconocimiento por su trayectoria como estudiante, reforzando su idea de que nunca es tarde para aprender cosas nuevas.

Cecilia hace un llamado a todas las personas, pero en especial a los adultos mayores a no dejarse vencer por el miedo, la depresión o el desánimo que a veces traen las limitaciones físicas, recordándoles que siempre se pueden descubrir nuevas capacidades.

Para Cecilia Tortós, el Chirripó fue solo la confirmación de lo que ya sabía: cuando se tiene la voluntad, no existen los límites.



Pide que los adultos mayores hagan deporte.



Cecilia es vecina de Tucurrique en Cartago.