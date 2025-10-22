La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) renovó el convenio para la formación de especialistas médicos con un grupo de universidades privadas este miércoles.

Fotografía Jorge Castillo

Según explicó la presidenta ejecutiva de la Caja, Mónica Taylor, esta alianza busca ratificar el compromiso de la institución con la excelencia y la atención de la crisis de especialistas en el sector público.

El gerente médico de la CCSS, Alexander Sánchez, mencionó que la institución impulsó un aumento de más de 400 plazas para formar profesionales en salud, y tienen 954 médicos en proceso de formación.

Fotografía Jorge Castillo

Los jerarcas recordaron que una de las especialidades más requeridas es en la rama de la anestesiología; asimismo, reportan 221 renuncias y 190 contrataciones en los últimos meses.

Jorge Alpízar Solano

Colaborador Grupo Extra