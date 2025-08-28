La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene tres días para pagar cerca de 8 mil facturas pendientes a proveedores, tras los fallos en el sistema ERP-SAP.

Según la presidenta ejecutiva de la institución, Mónica Taylor, 20 colaboradores trabajan en la liquidación de los saldos. De no concretarse el pago, se pondría en riesgo el suministro de equipamiento médico y los insumos necesarios para cirugías y procedimientos.

“Si bien es cierto el proceso no cambió, el manejo de la información sí, entonces tuvimos que alinearnos nuevamente. Hay que terminar de empatar las fases del sistema ERP-SAP”, explicó Taylor.

Por su parte, Massimo Manzi, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Salud, aseguró que la situación financiera de los proveedores “sigue crítica” y, si no se aplican medidas, podrían darse afectaciones más severas para los usuarios.

“El avance hasta este momento es de aproximadamente un 45%, por lo cual, como Cámara, confiamos en que este proceso se siga fortaleciendo y acelerando, considerando el volumen significativo de facturas pendientes”, añadió Manzi.

En los primeros dos meses de funcionamiento del ERP-SAP se registró la cancelación de al menos 10 cirugías.