Al menos 156.000 pensionados del Régimen No Contributivo (RNC) están en riesgo de no recibir aguinaldo este año debido a un déficit millonario que arrastra el fondo desde febrero y que supera los ¢10.500 millones.

El gerente de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Jaime Barrantes, explicó que esta medida sería necesaria en caso de que no se transfieran recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Ese dinero debía girarse a mitad de este año para presupuestar los fondos. Sin embargo, a cuatro meses de la fecha límite para pagar el aguinaldo, el panorama sigue siendo sombrío para los beneficiarios del RNC.

“A la fecha no hemos recibido la transferencia respectiva, con lo cual se mantiene el faltante de recursos para el pago de aguinaldo.

La fecha ideal máxima que deberían trasladarse los recursos es el mes de setiembre”, aseguró Barrantes a Diario Extra.

Desde hace un año, el régimen enfrenta el riesgo de quedarse sin capital, lo que implicaría cerrarlo y dejar de respaldar a esta población.

Para dimensionar lo crítico del escenario, conviene recordar que las pensiones del RNC se entregan, en su mayoría, a personas en condición de pobreza, con parálisis cerebral profunda y adultos mayores que nunca cotizaron.

Según detalló el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en marzo, la institución sigue buscando más recursos para que la Caja cumpla con todas las obligaciones hacia los beneficiarios.

Además, señalaron que en 2023 el presupuesto creció un 6%, mientras que en 2024 el aumento alcanzó el 12%.

“Año con año nos abocamos a la búsqueda e implementación de estrategias orientadas a hacer más eficientes los recursos y que lleguen a las personas que más lo necesiten en el momento oportuno”, externó Andrés Romero, jerarca de la cartera.

Este medio intentó consultar si existía algún nuevo criterio, sin embargo, al cierre de edición no hubo respuesta.

¿Nuevos recortes?

En medio de la crisis del régimen, diputados de distintas bancadas denunciaron que Hacienda incluyó en la Segunda Modificación Presupuestaria, tramitada bajo el expediente 25.137, una rebaja de ¢5.000 millones a Fodesaf.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, advirtió que esta decisión pone en riesgo las pensiones no contributivas e impide la incorporación de nuevos beneficiarios.

“Hicieron una mala distribución de los recursos y quieren trasladar esa responsabilidad a los diputados”, señaló la legisladora, quien cuestionó que los recortes vengan acompañados de la solicitud de fondos para construir la “mega cárcel”.

De acuerdo con la diputada, este ajuste compromete el pago de pensiones actuales, la inclusión de unos 11.300 nuevos beneficiarios y el aguinaldo de fin de año.



Régimen bajo amenaza

• La Gerencia de Pensiones reportó un déficit de ¢39 mil millones en 2024, producto de una disminución del 14% en sus ingresos, ocasionada por una menor cantidad de transferencias estatales que, en su mayoría, sostienen este sistema.

• Según el informe presentado ante la junta directiva de la entidad, mientras en 2023 se recibieron ¢218.330 millones, el año anterior apenas se percibieron ¢186.996 millones, pese a que los egresos aumentaron en más de ¢27.500 millones.

• El monto girado Fodesaf se redujo en ¢10.298 millones en comparación con el año previo.

Lo mismo ocurrió con los recursos correspondientes a la Ley 7972, es decir, los impuestos sobre cigarrillos y licores que el Ministerio de Hacienda debe trasladar.

• Además, existen fondos que dicha institución transfiere a la Caja, pero esta debe devolver, ya que no puede ejecutarlos debido a que el Plan Nacional de Desarrollo establece un límite anual para la apertura de nuevas pensiones.