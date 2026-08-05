CCSS rompe récord de operaciones, pero listas de esperas siguen al alza

En el primer semestre de este año, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) logró una hazaña logística sin precedentes al eliminar la totalidad de los casos quirúrgicos registrados antes de 2019.

A pesar de este avance en el “rezago histórico”, la realidad estadística muestra un sistema de salud que, aunque acelera su motor de producción, no logra ganarle la carrera al ingreso constante de nuevos pacientes.

Entre febrero de 2023 y julio de 2026, la cantidad de personas esperando su turno en consulta externa se disparó de 233.044 a 391.314, mientras que los pacientes que esperan una operación en un hospital público pasaron de 174.815 a 211.650.

Según explicó Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la institución, la percepción de la ciudadanía a veces choca con la realidad del flujo de entrada.

“No podemos decirle que se va a acabar a corto tiempo. Por cada persona que se aborda, entran seis en esa lista de espera, pero seguimos fuertes nosotros con el compromiso de que vamos a atenderlo”, detalló la jerarca.

Esta dualidad refleja la complejidad de lo que las autoridades llaman un “registro dinámico”.

Por un lado, la institución reporta que entre enero y julio de 2026 se resolvieron 56.678 casos quirúrgicos, logrando una reducción del 26,9 % en el rezago histórico acumulado (personas que esperaban desde 2025 o antes).

Sin embargo, desde la Gerencia Médica reportan que la faltante de al menos 600 especialistas complica el escenario.

Estrategia institucional

Marvin Palma, gerente médico de la Caja destaca que la estrategia no se limita a las horas ordinarias. La institución ha implementado “nodos de producción” en especialidades críticas como ortopedia y oftalmología para aprovechar mejor la infraestructura nacional.

“Estamos avanzando mediante una estrategia integral que combina la producción ordinaria, las jornadas extraordinarias, el propósito es resolver progresivamente el rezago histórico y ofrecer una atención cada vez más oportuna”, subrayó. El control técnico de estos movimientos recae en la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE).

Su coordinador, Enué Arrieta, subraya que la modernización de los datos es clave para no trabajar a ciegas. Arrieta sostiene que el éxito actual radica en ver el sistema como una red.

“Hoy gestionamos las listas de atención con una visión integral… la depuración permanente, la validación de la información y la trazabilidad permiten priorizar los casos con mayor antigüedad”, agregó.

Para Arrieta, el hecho de que ya no existan casos anteriores a 2019 es un “orgullo institucional” que demuestra que, aunque el volumen total suba, se está atendiendo a quienes más tiempo han esperado.

Las proyecciones de la Caja

El balance al cierre de julio de 2026 es agridulce. Por un lado, la CCSS proyecta realizar aproximadamente 6,84 millones de atenciones en emergencias, 11,3 millones de consultas externas médicas, 334 926 egresos hospitalarios y cerca de 198 mil procedimientos quirúrgicos, superando incluso la producción de 2025.

No obstante, el tiempo promedio de espera para una cirugía se mantiene en 452 días, y para una consulta externa en 565 días.

Además, factores externos, como los accidentes de tránsito (donde la CCSS recibe un herido cada 20 minutos), siguen desplazando las cirugías programadas por emergencias urgentes, complicando aún más el panorama.

La institución también busca la implementación de herramientas de inteligencia artificial para depurar registros, así como apoyarse en la búsqueda de modelos de pago por resultados como nuevas apuestas para evitar que las listas sigan su tendencia al alza.