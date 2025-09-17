La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) respondió sobre el faltante de fentanilo en el Hospital México y aseguró que no se trata de “un faltante real”.

En un comunicado de prensa, la institución señaló que corresponde a la carga de datos en el sistema producto de una inconsistencia.

“Las diferencias detectadas en los inventarios de fentanilo en el hospital México corresponden únicamente a situaciones generadas en las cargas de datos en los sistemas informáticos institucionales y no a un faltante real de medicamentos”, indicó la CCSS.

Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS, explicó que, en la práctica, los medicamentos nunca han ingresado físicamente en exceso, sino que obedece a cargas de datos solamente y no de productos físicos, lo cual explica la diferencia observada en los sistemas.

“En específico, para los psicotrópicos se ha dado un tratamiento prioritario; actualmente se cuenta con más de un 96 % de cargas de despachos, con las cuales se actualizan las existencias a nivel nacional”, Señaló Taylor en el comunicado.

La institución además comunicó que en los próximos días, se analizará la pertinencia de realizar una nueva toma física de inventario en todos los establecimientos de salud de la CCSS, con el fin de cotejar la información con la registrada en los sistemas institucionales.

Orden sanitaria del Ministerio de Salud

La CCSS también explicó lo sucedido con la orden sanitaria e indicaron que fue recibida el 12 de setiembre y la trasladó a la Gerencia Médica como al Plan de Innovación, unidad que gestiona la implementación del ERP-SAP.

“Se instruyó a ambas instancias la remisión de un plan correctivo que atienda los puntos señalados en dicha orden, con las gestiones técnicas respectivas. El informe correspondiente será entregado al Ministerio de Salud en el plazo establecido de diez días hábiles“, apuntó la CCSS.

La CCSS implementará medidas para reforzar los mecanismos de control, custodia y prescripción del fentanilo y otras sustancias de uso restringido, según mencionaron en el comunicado de prensa.