CCSS reporta récord en ingreso de médicos residentes

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció récord en la formación de especialistas al recibir a un último grupo de 130 médicos residentes, es decir, cierra el ciclo de admisión 2025-2026 con un total de 342 profesionales.

Foto: CCSS

Esta cifra representa el ingreso más alto registrado por la institución, según la entidad esto representa un esfuerzo sin precedentes para fortalecer la atención médica en todo el país a partir del próximo 1.º de agosto.

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, señaló que este incremento es una prioridad estratégica para responder a las necesidades actuales y futuras de los servicios de salud.

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Según la jerarca, la incorporación de estos residentes no solo fortalece la capacidad operativa de los hospitales, sino que representa una inversión directa en la calidad de vida de la población costarricense.

“Este ingreso histórico es el resultado de un trabajo conjunto, planificado y orientado a fortalecer la disponibilidad de recurso humano médico especializado. La formación debe responder a las brechas existentes y a las necesidades de nuestros servicios de salud”, señaló el gerente médico, Marvin Palma.

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Tras concluir este proceso, las autoridades comenzaron la planificación del periodo 2026-2027. El objetivo institucional es mantener la tendencia al alza en la formación de especialistas, explicó la CCSS.