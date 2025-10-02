La Gerencia de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por medio de la Dirección Financiera Administrativa, realizará el Remate número 003-2025, en el que se pondrá a la venta varios bienes inmuebles realizables propiedad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM).

La fecha de apertura es el próximo 7 de octubre de 2025 a partir de las 10 a.m.

Esta venta de propiedades, incluyen casas y lotes en las 7 provincias, además se realiza bajo la normativa de la Ley General de Contratación Pública y su Reglamento.

El remate se efectuará de forma electrónica a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

Las propiedades, precio, ubicación en detalle:

Tabla fuente: Venta de bienes inmuebles propiedad del RIVM No.003-2025.

Requisitos para participar:

Los interesados deben cumplir con requisitos como:

Estar al día con el pago de las obligaciones de la CCSS. Estar al día con el pago de todos los impuestos nacionales, FODESAF y el impuesto a las personas jurídicas. Presentar una declaración jurada de la naturaleza y propiedad de las acciones, incluyendo la información del beneficiario final. Realizar un depósito equivalente al 10% del precio base como garantía de cumplimiento.

Datos importantes a considerar:

El procedimiento de remate permite pujas en tiempo real , limitando a los oferentes a un máximo de 10 pujas.

, limitando a los oferentes a un máximo de 10 pujas. Las pujas deben ser de un valor superior al precio base. El rango de puja permitido sobre el precio base es de un mínimo del 5% hasta un 100% .

. El adjudicatario será el oferente que ofrezca el precio más alto .

. El remate permanecerá abierto por 10 días hábiles posteriores a la publicación del pliego de condiciones, cerrando en una hora y día hábil.

Para las casas de habitación, se programará una visita en el sitio para atender consultas. Las fechas y horas se establecerán en la plataforma SICOP.

Asimismo, el adjudicatario debe depositar el 10% de garantía un día hábil después de la apertura. El saldo restante (90%) debe cancelarse:

En tres días hábiles para pago de contado.

para pago de contado. Hasta en dos meses si se requiere financiamiento (ya sea con la CCSS o una entidad externa).

Si el adjudicatario no realiza el pago total, perderá la garantía de cumplimiento y el bien podrá ser adjudicado al 2 mejor postor, quien tendrá un plazo de 3 días hábiles para pagar de contado o 2 meses con financiamiento.

La entrega física del bien inmueble y el traspaso se realizan una vez que la escritura pública sea debidamente firmada por la Notaría del Estado (Procuraduría General de la República).

Para mayor información o consultas puede contactar a la central de llamadas:

2284-9200 extensiones: 91081009 con la Licda. Mónica Granados Landaverde 91081005 con el Lic. Alfredo Azofeifa Cordero

Al correo electrónico gp_aa@ccss.sa.cr

Se realizará en horario de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m.