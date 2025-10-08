La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) activó protocolos de vigilancia y control en todos sus hospitales tras la detección de un brote de la bacteria Ralstonia mannitolilytica, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención.

Según la doctora Xiomara Badilla Vargas, jefa de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS, la bacteria, que suele encontrarse en ambientes húmedos, fue detectada en algunos pacientes hospitalizados, lo que motivó la implementación inmediata de medidas de limpieza, desinfección y control de infecciones en los servicios afectados.

Hasta el momento, se han registrado 10 casos, correspondientes a 7 hombres y 3 mujeres, cuyas edades van desde recién nacidos hasta adultos mayores. Todos los pacientes reciben atención médica y presentan buena evolución, según las autoridades.

Entre las acciones institucionales destacan:

Limpieza y desinfección profunda de áreas hospitalarias, especialmente neonatología y unidades de cuidados intensivos .

. Supervisión intensificada del uso de soluciones antisépticas y desinfectantes .

. Vigilancia activa para la identificación temprana de nuevos casos.

para la identificación temprana de nuevos casos. Capacitación al personal en higiene de manos, asepsia y uso correcto del equipo de protección .

. Apoyo técnico a los equipos locales de epidemiología hospitalaria.



La doctora Badilla enfatizó que el evento se encuentra bajo control y en seguimiento constante, y que las medidas adoptadas son de carácter preventivo y de fortalecimiento institucional.

“Estas acciones forman parte de la mejora continua de los procesos de seguridad del paciente y control de infecciones, pilares esenciales en la atención de la CCSS”, afirmó.

La especialista también recomendó a la población lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, sobre todo antes de comer, después de ir al baño y al visitar centros de salud, aunque aclaró que la bacteria no representa riesgo para la población general ni requiere medidas extraordinarias fuera de los hospitales.

La CCSS indicó que continuará colaborando con el Ministerio de Salud en el seguimiento de este tipo de eventos, siguiendo los protocolos del Reglamento Sanitario Internacional (RSI).