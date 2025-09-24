La junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó un presupuesto de ¢7,3 billones para el próximo año, lo cual significa un aumento cercano a los ¢800 mil millones si se compara con el monto fijado para este 2025.

Según explica el plan de gastos:

63 % de los fondos irán destinados al seguro de salud (¢ 4 574 668 millones)

de los fondos irán destinados al seguro de salud (¢ 34.7% al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (¢ 2 521 543 millones)

al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (¢ Solo un 2.3 % al régimen de pensiones No Contributivo (¢167 343 millones).

37% presupuesto será destinado para la pensión de los costarricenses. Foto: Mauricio Aguilar

Uno de los aspectos que pudo incidir en el aumento es la partida de inversión en infraestructura, puesto que la Caja fija una inyección fuerte de ¢249 789 millones en inversión física, con prioridad para infraestructura hospitalaria y equipamiento médico en obras que entrarían en etapa de desarrollo en el 2026.

“Con respecto a las reservas y previsiones que alcanzan los ¢2.404 millones, el 27% estará destinado a proyectos hospitalarios como el de Golfito, Guápiles, Limón, Maximiliano Peralta Jiménez y la Torre de la Esperanza“, informó la institución.

La Caja prevé inyectar recursos para la construcción del nuevo Max Peralta. Foto: Randall Sandoval

El presupuesto de la CCSS para el 2026 equivale al 13.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país proyectado para el año entrante, así como el 56.8 % del presupuesto del Gobierno Central de la República.