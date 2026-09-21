CCSS promete normalizar pagos de funcionarios para octubre

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aseguró que para la segunda bisemana de octubre los funcionarios recibirán su pago de manera correcta, siempre que sus nombramientos hayan sido debidamente gestionados.

Así lo señalaron los jerarcas de la institución durante una conferencia de prensa realizada este lunes, en la que explicaron la situación que provocó atrasos en el pago de algunos trabajadores.

Según detallaron, el problema se presenta cuando los jefes de servicio realizan los nombramientos, pero la información no es ingresada al sistema de pagos, lo que impide que el trabajador reciba el dinero en la fecha correspondiente.

La CCSS identificó 482 casos en los que los funcionarios no recibieron su pago de manera oportuna. La institución aclaró que la situación no afecta a todos los centros médicos.

De esos casos, 381 ya fueron gestionados, mientras que los 101 restantes serán revisados de manera individual para determinar la situación de cada trabajador.

CCSS analiza participación en huelga

Durante la conferencia también se abordó la huelga realizada el pasado jueves por funcionarios que reclamaban por los atrasos en sus pagos.

Walter Campos, director administrativo de la CCSS, indicó que el 95% de las personas que participaron en la manifestación contaban con un pago de forma correcta.

Ante esto, Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la institución, señaló que se valorará cada caso para determinar si existían motivos suficientes para participar en la manifestación o si corresponde aplicar alguna sanción.

La huelga también provocó la suspensión de 216 cirugías.

Marvin Palma, gerente medico CCSS, informó que espera que todas estas intervenciones sean reprogramadas a más tardar en un mes calendario, con el objetivo de atender a los pacientes afectados por la suspensión.