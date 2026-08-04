CCSS presentará datos de lista de espera en tiempo real

Como parte de las estrategias para el abordaje de las listas de espera, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) presentó una nueva plataforma que permitirá ver en tiempo real cómo se comporta la estadística.

Según informó la institución, esta medida busca ser más transparente y mostrar a la población cuál es el modelo de trabajo que se está realizando para lograr depurar las listas tanto en procedimientos quirúrgicos como en consulta externa.

“Sabemos que el desafío continúa. Este desafío es muy grande. Es el camino correcto, queremos resultados distintos”, detalló Mónica Taylor presidenta ejecutiva de la institución.

Taylor ejerce el cargo desde enero de 2025.

Además, la jerarca aseguró que van a implementar en un futuro la inteligencia artificial y otras medidas tecnológicas para hacer más eficiente el sistema de salud.

“Nuestro plan operativo anual y nuestra hoja de ruta es sumamente ambiciosa, porque sabemos que necesitamos la atención inmediata “, subrayó Taylor.

A través del sitio web https://www.ccss.sa.cr/listas-atencion, las personas pueden revisar el comportamiento histórico de los datos, así como la documentación relevante con respecto a las políticas que tiene la Caja en relación con este tema.