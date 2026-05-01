CCSS pospone hoja de ruta sobre Redimed, exigida por la Contraloría

La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) enfrentó un debate durante su sesión ordinaria número 9602, al reconocer que algunos de sus miembros no conocían a fondo la “Hoja de Ruta Estratégica de Gobernanza de Imágenes Médicas”, conocido como Redimed, que debe ser enviada a la Contraloría General de la República (CGR).

La situación obligó al órgano colegiado a delegar la respuesta al ente fiscalizador en la presidencia ejecutiva, sin que mediara un aval formal sobre el contenido del plan técnico por parte de los directivos.

El sistema Redimed, encargado de gestionar las imágenes digitales de pacientes, presenta fallas graves de lentitud y visualización que han sido reportadas desde 2023 por hospitales como el México, el Calderón Guardia y el San Juan de Dios.

Informes técnicos de 2025 revelaron que la institución ya ejecutó el 71% del presupuesto asignado al proyecto (unos ¢15 mil millones), pero la plataforma solo ha sido implementada en el 26% de los centros de salud previstos originalmente.

El debate surgió a raíz del oficio DFOE-SEM-0550, mediante el cual la Contraloría solicitó información sobre las medidas para garantizar la continuidad del servicio de imágenes médicas digitales.

La presidenta Ejecutiva, Mónica Taylor, admitió que la documentación técnica que sustenta la hoja de ruta llegó de manera tardía.

Esta tardanza impidió que los directivos analizaran el documento antes de la sesión, provocando que el análisis de fondo de la estrategia fuera pospuesto para la próxima semana.

El directivo Juri Navarro, representante patronal en la Junta Directiva, manifestó sus dudas sobre los elementos de continuidad presentados y fue enfático al declarar: “no puedo aprobar algo que no conozco en este momento”.

La propuesta de acuerdo original buscaba que la Junta Directiva “avalara” los criterios técnicos emitidos por la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones (DITIC) y la Gerencia Médica, ambos departamentos de la CCSS; no obstante, este término generó resistencia inmediata entre varios miembros del cuerpo directivo.

Directivos como Giancarlo Bonilla cuestionaron la utilización del verbo “avalar” para un documento que aún está agendado para un análisis profundo.

El acuerdo se modificó para “instruir y delegar” en la Presidencia Ejecutiva la respuesta a la CGR, utilizando los informes técnicos como insumo, pero sin que la Junta comprometiera un aval definitivo sobre el plan en esa sesión.