La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó una extensión de 14 meses para finalizar el Proyecto del Sistema Integrado de Gestión de Personas (CIPE), ahora su culminación está prevista para agosto de 2027.

Esta herramienta es vital para la institución, ya que centraliza la gestión de más de 65,000 trabajadores y ha logrado digitalizar más de 2.3 millones de expedientes, según la entidad ahorró el uso de 12 toneladas de papel hasta la fecha.

A pesar de que el proyecto presenta un avance real del 77%, superior al cronograma original, factores como el ciberataque de 2022 y la adaptación a la Ley de Empleo Público obligaron a reprogramar los plazos.

Entidad espera formalizar uso de este sistema (Foto: Isaac Villalta)

Los directivos enfatizaron que el sistema ya opera módulos críticos como la nómina, pero requiere este tiempo adicional para estabilizar funciones complejas como el pago de tiempo extraordinario y la gestión de vacaciones.

Para garantizar que esta inversión tecnológica sea sostenible una vez que finalice la etapa de “proyecto”, la Junta autorizó el trámite para crear 31 plazas ordinarias permanentes.

Estos nuevos funcionarios conformarán el equipo de sostenibilidad, encargado de brindar mantenimiento correctivo y evolutivo al sistema, asegurando que la plataforma no quede obsoleta ante nuevos cambios legales o técnicos.

La distribución de este recurso humano será estratégica: 12 plazas reforzarán la Dirección de Tecnologías (DITIC) para labores de ciberseguridad y bases de datos, mientras que 19 plazas se asignarán a la Dirección de Administración y Gestión de Personal (DAGP) para el soporte técnico-operativo.