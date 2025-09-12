En un mes, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) espera saldar la deuda que mantiene con proveedores por problemas en la aplicación del sistema ERP-SAP.

Aunque inicialmente la institución había fijado agosto como fecha límite, las medidas implementadas no lograron liquidar las facturas pendientes, que ya suman ¢169 mil millones.

“Se hizo un esfuerzo extraordinario con el reforzamiento de 20 personas en la parte de tesorería y de la gerencia financiera, se pagó una fuerte suma de más de 17 mil facturas que estaban ahí. Esperamos nosotros tener repuesto esto para el mes de octubre la normalidad de los pagos”, aseguró Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la entidad.

Según explicó, el principal problema radica en que en las áreas locales “no todo el mundo tenía subido en el ERP-SAP esas facturas, así como los documentos de comprobación que acreditan el pago”.

¿Qué es el ERP-SAP?

Esta plataforma busca integrar la gestión financiera, logística, administrativa y de proyectos de la Caja en un sistema de clase mundial, que busca dar transparencia, orden y agilidad en los pagos.

Sin embargo, la auditoría interna advirtió al menos en 64 ocasiones sobre los riesgos operativos que ponían en juego la continuidad de los servicios.

Pese a la postergación de su puesta en marcha en varias oportunidades, el oficio AS-AFINPE-0050-2025 señaló que estas prórrogas generaron sobrecostos, aumento en las horas de acompañamiento técnico y mayores complejidades operativas.

En la última sesión de junta directiva, Héctor Arias, director del Plan de Innovación, reconoció falencias en la plataforma, entre ellas que apenas se alcanza un 44% de avance en las medidas para restablecer el flujo de inventarios.

“Sigue existiendo una brecha de facturas que no están registradas en ERP. El flujo de pago ha sido creciente a nivel de la cantidad de montos saldados; en agosto, de los ¢73.234 millones ya se cancelaron ¢46.691 millones y cerca de ¢26.500 millones están en proceso”, detalló.

La Caja reporta que, pese a los saldos pendientes, ya consignó ¢93.353 millones a proveedores y completó 11 interfases de integración tecnológica.

Sin embargo, la Cámara Costarricense de la Salud reveló la semana pasada que aún quedaban cerca de 8 mil facturas pendientes, lo que compromete la continuidad en el suministro de insumos necesarios para el funcionamiento de los hospitales.