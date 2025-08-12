La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tuvo que desembolsar más de ₡2 mil millones por errores en el cálculo de salarios a personal de enfermería.

Según explicó Lenin Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), los Juzgados de Trabajo han dado la razón a los funcionarios al establecer que sus ingresos deben incluir el complemento del 15% previsto en la normativa.

Foto: Catalina Mairena.

Además, deben sumarse las anualidades, dedicación exclusiva, aguinaldo, salario escolar, horas extra, vacaciones y recargos, que en muchos casos la institución no ha pagado de forma completa.

“La institución debe reconocer este error y corregirlo de inmediato. Aún falta dictar sentencia en más de mil procesos que están activos”, afirmó Hernández.

Actualmente, hay 1.120 casos en trámite en los Juzgados de Trabajo, de los cuales 21 ya están en ejecución y han implicado el pago de ₡2.070 millones a 191 profesionales.

Sin embargo, persisten 40 expedientes con sentencia firme pendientes de ejecutar.

Además, hay 652 demandas listas para presentarse y 425 gestiones administrativas previas que podrían derivar en amparos de legalidad, lo que evidencia un alto volumen de litigios en curso.