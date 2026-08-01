CCSS no termina expropiaciones para nuevo Geriátrico

El proyecto para la construcción del nuevo Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Raúl Blanco Cervantes sigue avanzando, pero en etapas iniciales, ya que la institución intenta superar las compras de terrenos necesarias para edificar este centro de salud.

Según reporta la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se han resuelto 14 de los 16 procesos de expropiación necesarios, los cuales se acordaron de manera voluntaria y cuentan con acuerdos suscritos con sus respectivos propietarios.

Mientras que en los dos terrenos restantes, los procesos tuvieron que trasladarse a la vía judicial al no lograr un consenso con sus propietarios.

“El avance en las expropiaciones no significa que el proyecto se detenga en esta etapa. Por el contrario, nos permite continuar desarrollando de forma paralela los estudios de preinversión y las demás acciones contempladas en la hoja de ruta para mantener el cronograma previsto”, explicó Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la Caja.

Según informó la Gerencia de Infraestructura de la CCSS en marzo, el cronograma de apertura para este renovado centro médico proyecta que el centro de salud especializado abriría sus puertas hasta 2038.