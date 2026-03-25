CCSS mantendrá servicios regulares de lunes a miércoles en Semana Santa

Autoridades piden a usuarios no perder citas programadas en Semana Santa

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Durante la Semana Santa, las áreas de salud y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) trabajarán con normalidad entre lunes y miércoles, para continuar con los servicios de atención a la población.

Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la CCSS detalló que las plataformas de oficinas centrales y las ubicadas en todo el territorio nacional estarán abiertas durante esos 3 días.

El Jueves y Viernes Santo, únicamente permanecerán abiertos los servicios de urgencias y emergencias. Los servicios se retomarán con normalidad a partir del lunes 6 de abril.

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Los servicios seguirán con normalidad entre lunes y miércoles de Semana Santa. Foto: CCSS.

En estas instancias se podrán realizar los siguientes trámites:

  • Facturación
  • Recaudación
  • Contribuciones sociales
  • Gestiones de patronos, asegurados y usuarios en general

Además, la plataforma de aseguramiento ubicada en el edificio El Hierro (Avenida Segunda, diagonal a la esquina noreste de la CCSS) mantendrá su horario habitual de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., entre lunes y miércoles.

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En estas instalaciones, se podrán realizar las siguientes gestiones:

  • Aseguramiento como trabajador independiente o voluntario.
  • Inscripciones patronales.
  • Denuncias por aseguramiento incorrecto.
  • Presentación de planillas adicionales.
  • Solicitudes de anulación de adeudos, entre otros.

La doctora Karla Solano Durán, directora de la Red de Servicios de Salud, instó a los usuarios a asistir a sus citas programadas entre lunes y miércoles de Semana Santa, “con el fin de evitar interrupciones en su seguimiento clínico”.

El Gobierno concedió vacaciones los días 30 y 31 de marzo y 1.º de abril de 2026 a los trabajadores del sector público, con motivo de la Semana Santa.