CCSS mantendrá servicios regulares de lunes a miércoles en Semana Santa

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Durante la Semana Santa, las áreas de salud y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) trabajarán con normalidad entre lunes y miércoles, para continuar con los servicios de atención a la población.

Gustavo Picado Chacón, gerente financiero de la CCSS detalló que las plataformas de oficinas centrales y las ubicadas en todo el territorio nacional estarán abiertas durante esos 3 días.

El Jueves y Viernes Santo, únicamente permanecerán abiertos los servicios de urgencias y emergencias. Los servicios se retomarán con normalidad a partir del lunes 6 de abril.

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Los servicios seguirán con normalidad entre lunes y miércoles de Semana Santa. Foto: CCSS.

En estas instancias se podrán realizar los siguientes trámites:

Facturación

Recaudación

Contribuciones sociales

Gestiones de patronos, asegurados y usuarios en general

Además, la plataforma de aseguramiento ubicada en el edificio El Hierro (Avenida Segunda, diagonal a la esquina noreste de la CCSS) mantendrá su horario habitual de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., entre lunes y miércoles.

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En estas instalaciones, se podrán realizar las siguientes gestiones:

Aseguramiento como trabajador independiente o voluntario.

Inscripciones patronales.

Denuncias por aseguramiento incorrecto.

Presentación de planillas adicionales.

Solicitudes de anulación de adeudos, entre otros.

La doctora Karla Solano Durán, directora de la Red de Servicios de Salud, instó a los usuarios a asistir a sus citas programadas entre lunes y miércoles de Semana Santa, “con el fin de evitar interrupciones en su seguimiento clínico”.

El Gobierno concedió vacaciones los días 30 y 31 de marzo y 1.º de abril de 2026 a los trabajadores del sector público, con motivo de la Semana Santa.