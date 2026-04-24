CCSS investiga a enfermera que vendía autos durante incapacidad

La administración del Hospital San Juan de Dios inició formalmente un procedimiento administrativo disciplinario contra una funcionaria que se desempeña como Enfermera 1 en el Área de Medicina.

El caso surge tras detectarse un video en Facebook donde la trabajadora presuntamente aparece promocionando la compra de vehículos.

Los hechos

La investigación se originó el 17 de febrero de 2026, cuando autoridades del departamento de Enfermería recibieron el material audiovisual. Según la nota publicada en el Diario Oficial La Gaceta de este viernes 24 de abril, el video fue colgado el 17 de noviembre de 2025, fecha en la cual la funcionaria se encontraba bajo una orden de incapacidad médica.

Los registros del sistema de Recursos Humanos (SILARH) revelan que la funcionaria permaneció incapacitada de manera ininterrumpida desde el 29 de abril de 2025 y su periodo de baja se extiende, según las boletas emitidas, hasta el 14 de mayo de 2026. Durante este tiempo, la funcionaria ha presentado múltiples boletas de consulta externa y especialistas del propio Hospital San Juan de Dios.

Según se detalla en La Gaceta, el Órgano Director del proceso señala que estas acciones podrían constituir una falta grave, ya que el Reglamento de Incapacidades de la CCSS define la incapacidad como una orden de reposo.

Esta normativa prohíbe al asegurado realizar cualquier tipo de actividad, remunerada o no, que interfiera con su recuperación o que ponga en peligro su salud durante las 24 horas del día.

La administración busca verificar la “verdad real” de los hechos y solicitó pruebas adicionales, incluyendo una entrevista con un agente de ventas y un criterio técnico de la Oficina de Incapacidades sobre las limitaciones físicas que la enfermera debía acatar.

Derechos y posibles sanciones

De demostrarse la culpabilidad, la funcionaria se enfrenta a sanciones que podrían ir desde una amonestación escrita hasta la suspensión sin goce de salario o el despido. No obstante, la resolución inicial aclara que la investigada cuenta con todos los derechos de defensa, incluyendo:

Asesoría legal o sindical.

Derecho a abstenerse de declarar sin que ello implique culpabilidad.

Acceso a mecanismos alternos de resolución de conflictos, como el procedimiento abreviado o la transacción, antes de la comparecencia oral.

El proceso se mantiene en la etapa de Traslado de Cargos, garantizando la audiencia previa antes de dictar cualquier medida sancionatoria definitiva.