Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), anunció que a partir del próximo mes la institución comenzará a aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla a las personas aseguradas que viajen a zonas de riesgo, con al menos diez días de antelación a su salida del país.

Las primeras 15.000 dosis serán donadas por el Ministerio de Salud, mientras la CCSS define la logística de aplicación.

En el sector privado también existe disponibilidad del fármaco, cuyo costo ronda los ¢70.000. Esta vacuna es obligatoria para quienes viajen a Colombia y recomendada para destinos de alta circulación del virus en Sudamérica y África.

“Se espera que estemos listos en un mes con las primeras dosis donadas por Salud para iniciar este esquema, porque la compra tardaría cerca de tres meses”, explicó Taylor. Por su parte, la ministra a.i. de Salud, Mariela Marín, aseguró que la posibilidad de un brote de fiebre amarilla en Costa Rica es mínima, luego de confirmarse el primer caso importado en más de siete décadas.

Se trata de una paciente estadounidense de 29 años que había visitado Perú e ingresó al país el 8 de octubre de 2025 sin contar con la vacuna contra este padecimiento.

Actualmente permanece estable bajo atención médica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario de la Caja donde recibe tratamiento especializado y estudios complementarios.

“A menos de 24 horas iniciamos el control vectorial y la vigilancia epidemiológica. Hemos fumigado todos los lugares donde estuvo la paciente y tuvimos una trazabilidad muy buena. El riesgo de un brote en el país es muy bajo”, destacó Marín.

La fiebre amarilla tiene una mortalidad que varía entre el 20% y el 60% y puede dejar secuelas permanentes en más de la mitad de los casos. Es transmitida por el mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue, y no se contagia directamente entre personas, sino a través de la picadura del insecto portador.