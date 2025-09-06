La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sigue teniendo problemas para cancelar a los proveedores por fallas en el sistema ERP-SAP, que cumplió tres meses de haberse implementado.

A pesar de la promesa de saldar las deudas con las empresas médicas el mes pasado, setiembre arrancó con montos pendientes por subsanar.

Así lo evidenció Héctor Arias, director del Plan de Innovación de la institución, ante los miembros de la junta directiva. En su exposición, además de puntualizar las falencias del sistema, reveló que apenas se alcanza un 44% de avance en las medidas para restablecer el flujo de inventarios.

“Sigue existiendo una brecha de facturas que no están registradas en ERP. El flujo de pago ha sido creciente a nivel de la cantidad de montos saldados; en agosto, de los ¢73.234 millones ya se cancelaron ¢46.691 millones y cerca de ¢26.500 millones están en proceso”, detalló Arias.

Pese a los saldos pendientes, la Caja reporta que se han consignado en total ¢93.353 millones a proveedores y se lograron completar 11 interfases de integración tecnológica.

No obstante, hace una semana la Cámara Costarricense de la Salud reveló que aún quedaban cerca de 8 mil facturas pendientes, lo cual compromete la continuidad del suministro de productos necesarios para el correcto funcionamiento de los hospitales.

¿Problemas para registrar facturas?

Según el informe GF-DFC-1908-2025, divulgado por Semanario Universidad, los datos oficiales muestran ¢159.700 millones en cuentas por pagar, de los cuales ¢49.603 millones siguen sin cancelar.

La Tesorería tiene capacidad para procesar más de 1.300 facturas diarias, pero el ingreso de nuevas cuentas apenas alcanza un promedio de 581 documentos por día, muy por debajo del mínimo de 1.000 requerido para sostener el flujo de pagos.

La Gerencia Financiera y la Dirección Financiero Contable emitieron múltiples directrices para que las unidades ejecutoras registren y generen cuentas a diario, además de reportar casos pendientes o facturas con errores como duplicaciones o problemas presupuestarios.

“En el sistema ERP-SAP se registran más de 14 mil documentos como pendientes, algunos con fechas que se remontan a junio e incluso a las cargas iniciales de mayo de 2025”, indica el documento.

Pese a los constantes fallos derivados de este proceso contable, la junta directiva de la Caja acordó extender hasta el 28 de febrero de 2026 la implementación del sistema, con el objetivo de consolidar su operación.

El plan es acompañar a las unidades usuarias durante la adopción y afinar todos los elementos necesarios para que el sistema funcione de manera óptima.

Piden soluciones urgentes

Ante los atrasos en los pagos, distintos actores del sector salud cuestionan la falta de soluciones definitivas por parte de la Caja.

La Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) pidió a la institución revisar sus procesos administrativos y financieros, corregir cuellos de botella y agilizar la cancelación de deudas para dar certidumbre a los proveedores y evitar afectaciones a los pacientes en todo el país.

“El retraso en el flujo de pagos erosiona la capacidad de las compañías de cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales, comprometiendo la continuidad de operaciones y la confianza en el sistema”, advirtieron.

Por su parte, la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca) alertó que un 30% de las cuentas no tienen orden de pago, existen 414 registros sin detalle de factura electrónica y facturas duplicadas por más de ¢15.000 millones, lo que pone en riesgo la aprobación del presupuesto 2026.

“Demandamos a la Auditoría Interna y a la Contraloría General de la República investigar y delimitar responsabilidades administrativas y técnicas por la salida en vivo fallida, para salvaguardar la transparencia financiera, la continuidad de los servicios de salud y la estabilidad de miles de trabajadores”, señaló Luis Chavarría, secretario general del movimiento.