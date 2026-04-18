La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a través de su Comisión Central Evaluadora de Licencias e Incapacidades, se prepara para implementar una reforma significativa en la gestión de las incapacidades médicas.

El objetivo primordial de esta iniciativa, según la institución, es uniformar un único catálogo de diagnósticos a nivel nacional, en el cual se define la cantidad de días que un trabajador debe permanecer fuera de sus labores según su afección.

Históricamente, la duración de una incapacidad podía variar entre un profesional y otro para un mismo diagnóstico. Con esta reforma, la CCSS busca establecer rangos mínimos y máximos obligatorios.

Por ejemplo, para afecciones de alta frecuencia como el resfriado común, el rango se fijará de 1 a 3 días.

En el caso de la diarrea infecciosa y otras enfermedades intestinales virales, el tiempo estipulado será de 1 a 2 días, mientras que cuadros más severos como la salmonelosis o amebiasis permitirán hasta 5 días.

En el ámbito de las afecciones respiratorias agudas, la normativa detalla que la sinusitis, faringitis y amigdalitis tendrán un máximo de 5 días.

No obstante, diagnósticos más complejos como la bronquitis aguda, la bronconeumonía o la neumonía extenderán el periodo de recuperación de 1 a 8 días.

“Lo que estamos haciendo es uniformar, en un único catálogo de diagnósticos, cuál es la cantidad de días que una persona debe estar incapacitada sin que quede a criterio del médico”, explicó Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS.

Salud mental y dolores crónicos

Uno de los apartados más fuertes de la nueva tabla técnica se refiere a los trastornos psiquiátricos.

Tanto el trastorno de ansiedad generalizada como los episodios depresivos y el trastorno mixto de ansiedad-depresión contarán con un rango amplio de 1 a 30 días. El trastorno de adaptación, por su parte, se limitará a un máximo de 15 días.

En cuanto a las dolencias musculares y de columna, diagnósticos como la lumbalgia (lumbago), ciática y cervicalgia aguda tendrán un periodo estándar de 1 a 3 días. Sin embargo, si el lumbago está asociado a un desplazamiento de disco intervertebral, el periodo podría extenderse hasta los 5 días.

Es importante notar que estas disposiciones se refieren a días máximos por atención y no de forma continua sin una validación posterior.

Atención especializada y procesos quirúrgicos

La reforma también contempla situaciones específicas de salud femenina y convalecencia.

La amenaza de aborto o el acortamiento cervical permitirán incapacidades de 1 a 15 días, mientras que la incompetencia cervical podría extenderse hasta los 30 días. Afecciones comunes como la dismenorrea (dolor menstrual) se han fijado en un rango de 1 a 3 días.

Para quienes se someten a procesos de convalecencia post-cirugía, el catálogo establece un periodo de 15 a 30 días. Otros procedimientos específicos, como la esterilización, tendrán un rango de 1 a 15 días, y las extracciones dentales o lesiones de encía se mantendrán entre 1 y 3 días.

Diagnósticos que no generan incapacidad

Un punto crítico de la nueva normativa es la identificación de síntomas que ya no serán sujetos de incapacidad por sí mismos, al no ser considerados diagnósticos clínicos viables o específicos.

Las náuseas y los vómitos, al ser catalogados como síntomas y no como enfermedades, quedan excluidos de la posibilidad de otorgar días de descanso.

De igual forma, el dolor abdominal no especificado, el dolor epigástrico, la fiebre no especificada y el asma no especificado tampoco calificarán para una incapacidad bajo el nuevo esquema.

Actualmente, esta disposición se encuentra en una etapa de audiencia pública. Una vez superado este proceso administrativo, su aplicación será de carácter obligatorio para todo el personal médico de la institución.