La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) hace un llamado a los padres de familia para que lleven a los menores que ya cumplieron 10 años a completar las dos dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH), la cual forma parte del esquema oficial de vacunación infantil en el país.

La doctora Rita Peralta, coordinadora de la Clínica de Adolescentes del hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, motiva a los adultos a tomar conciencia sobre la importancia de esta vacuna, la cual es una herramienta fundamental para prevenir enfermedades futuras.

“El país ha hecho una grandísima inversión comprando la vacuna contra el virus de papiloma humano y es importante que la población, los adultos que estamos a cargo de los niños, hagamos conciencia de la importancia de llevar a los chiquitos y las chiquitas a los centros de salud de la institución a aplicar la vacuna y completar el esquema”, enfatizó Peralta Rivera.

Este virus se caracteriza por provocar una infección que causa crecimientos en la piel o en las membranas mucosas (verrugas). Existen más de 100 variedades, algunas producen verrugas y otras pueden causar distintos tipos de cáncer, como el de cuello uterino, pene, ano e incluso garganta.

Datos institucionales del 2025 muestran que 88.5% de las niñas y 96.8% de los niños ya cuentan con la primera dosis de esta vacuna. Sin embargo, únicamente el 83.7% de las niñas y el 57.2% de los niños tienen la segunda dosis, necesaria para completar el esquema y garantizar la protección óptima.

“El virus de papiloma humano es un virus que aumenta el riesgo de cáncer en diferentes partes del cuerpo. Aplicar la vacuna a los chiquitos a los 10 años, permite que ellos desarrollen anticuerpos que los van a ayudar en su etapa adulta”, expresó la especialista.

La vacuna está disponible en todos los establecimientos de salud de la CCSS y no es necesario acudir al área de adscripción ni sacar cita. Es importante que los padres de familia o encargados presenten el Carné de Desarrollo Integral del Niño y la Niña, al asistir al vacunatorio.