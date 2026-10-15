Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) habilitó un asistente virtual por WhatsApp para orientar a las personas usuarias sobre los servicios y programas de la Gerencia de Pensiones.

El servicio está disponible en el número 8732-9401, donde las personas pueden realizar consultas y recibir información general sobre trámites, requisitos y canales de atención.

Adriana Mejía González, coordinadora del Centro de Contacto de la Gerencia de Pensiones, explicó que esta herramienta busca acercar la institución a la población y facilitar el acceso a información sobre sus servicios.

Imagen con fines ilustrativos

Entre los temas que atiende el asistente virtual se encuentran los trámites y formularios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Régimen No Contributivo (RNC), así como los créditos hipotecarios y las consultas relacionadas con sus pagos.

Además, permite obtener información sobre la venta de propiedades, las certificaciones de invalidez y los programas Vive Bien y Ciudadano de Oro. También orienta a las personas sobre la sucursal a la que deben acudir, según su lugar de residencia.

Foto: Mauricio Aguilar.

Yorleny Granados Castro, funcionaria de la Gerencia de Pensiones, detalló que la herramienta brinda orientación sobre estos servicios y facilita el acceso a información para realizar gestiones ante la institución.

Cuando una consulta requiere atención más específica, el asistente indica cómo continuar el proceso y ofrece la posibilidad de que un agente contacte a la persona usuaria para atender su caso.

Otros canales de atención

Además de WhatsApp, las personas pueden comunicarse con la Gerencia de Pensiones mediante los teléfonos 2284-9200 y 2212-6400, o consultar información en su página de Facebook, CCSS Gerencia de Pensiones.