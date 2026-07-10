CCSS evalúa incorporación de nuevo fármaco para fibrosis quística 

Tras la publicación de Grupo Extra sobre un grupo de menores pacientes de fibrosis quística, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) anunció que se encuentra en proceso de evaluación técnica, económica y administrativa de un nuevo medicamento para el tratamiento de esta afección.

Actualmente, la institución brinda atención integral a 116 pacientes con esta enfermedad: 82 en el Hospital Nacional de Niños y 34 en el Hospital San Juan de Dios.

El Dr. Marvin Palma Lostalo, gerente médico de la CCSS, enfatizó que mientras se realiza el análisis de la nueva alternativa, la institución garantiza la continuidad de los tratamientos y opciones terapéuticas que ya están disponibles para toda la población afectada.

Uno de los principales requisitos pendientes para avanzar es que el fármaco aún no cuenta con registro sanitario en Costa Rica.

Según el Dr. Ricardo Pérez Gómez, director de Farmacoepidemiología, el laboratorio fabricante prevé presentar la solicitud formal ante el Ministerio de Salud en septiembre próximo.

La ausencia de este registro impide por ahora elaborar las fichas técnicas institucionales e iniciar cualquier proceso de negociación de compra con la empresa.

La eventual incorporación de esta tecnología dependerá de la conclusión de estudios sobre evidencia científica y sostenibilidad financiera.

Las autoridades de salud reiteraron que el proceso busca asegurar el acceso a tratamientos que sean seguros y eficaces, manteniendo un uso responsable de los recursos públicos una vez que se cumplan todos los pasos regulatorios y administrativos exigidos.