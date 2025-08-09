El sistema ERP-SAP de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) necesitará al menos seis meses más para estabilizarse, confirmó Héctor Arias, director del Plan de Innovación de la institución.

Pese a los constantes fallos derivados de este proceso contable, la Junta Directiva de la Caja acordó extender hasta el 28 de febrero de 2026 la implementación del sistema, con el objetivo de consolidar su operación. El plan es acompañar a las unidades usuarias en el proceso de adopción y afinar todos los elementos necesarios para su funcionamiento óptimo.

“Este tiempo adicional es indispensable para asegurar la continuidad operativa de procesos críticos como el abastecimiento, la distribución de medicamentos, la gestión de inventarios y el pago oportuno a proveedores”, detalló Arias.

Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS, aseguró que la medida responde a la necesidad de garantizar trazabilidad, orden y continuidad en procesos administrativos, financieros y logísticos clave para la prestación de servicios

“El ERP es el paso que la institución debe dar para contar con una plataforma robusta que nos permita ver con claridad y en tiempo real cómo está funcionando la CCSS, fortaleciendo así nuestra capacidad de gestión”, afirmó la jerarca.

Como parte del acuerdo, se mantendrán 112 plazas de servicios especiales vinculadas al Plan de Innovación, que brindarán soporte técnico y operativo durante el periodo de ampliación.

Entre los principales problemas registrados en los primeros dos meses del ERP-SAP figuran la cancelación de al menos 10 cirugías y el riesgo de frenar la construcción de 30 áreas de salud, 18 sucursales, 4 direcciones regionales y un centro de almacenamiento, debido a problemas en el suministro de fondos al fideicomiso.

Además, esta semana se comunicó la suspensión del suministro de insumos básicos, como papel higiénico y toallas, en el Hospital México, consecuencia de la acumulación de facturas impagas.