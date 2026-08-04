CCSS depura listas de espera anteriores a 2019

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reporta un avance en el manejo de listas de esperas, depurando los procedimientos pendientes antes del 2019.

Según informó la institución, en el último año se han acelerado los procedimientos y en los últimos seis meses se lograron resolver más de 56 mil operaciones que estaban pendientes.

“Hoy día podemos decirles que ya no queda ningún paciente pendiente de atender de los años 2019 y anteriores. Eso ha implicado un esfuerzo sumamente grande, un esfuerzo que aquí denota el compromiso que tienen todos nuestros médicos especialistas y sobre todo todo ese equipo de apoyo que sí o sí necesitamos nosotros en la institución”, comentó Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la CCSS.

La jerarca agregó que las listas de atención constituyen un registro dinámico: mientras miles de personas reciben atención cada mes, continúan ingresando nuevos pacientes que requieren consultas, procedimientos o cirugías.

Datos siguen preocupando

Aunque la institución celebra ese avance, aún se mantienen números altos: 391 mil casos pendientes en consulta externa y más de 211 mil en procedimientos quirúrgicos.

Además, el tiempo de espera se mantiene por encima de los 450 días para ambos rubros.

“La institución este año ha venido alineando una estrategia de unas modalidades no tradicionales para poder resolver en horarios después de las cuatro o incluso en sábados, domingos y feriados”, detalló Marvin Palma, gerente médico de la Caja.

Estas estrategias combinan mayor producción, priorización clínica, fortalecimiento de la rectoría técnica, depuración permanente de registros y nuevos modelos de gestión para mejorar la oportunidad de atención.