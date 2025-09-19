La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, presentó una denuncia penal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para que se investigue la aparente faltante de 20 mil dosis de fentanilo y morfina en el Hospital México.

Según explicó la jerarca, las diferencias detectadas en el inventario de estos estupefacientes corresponden a inconsistencias en las cargas contables de los sistemas informáticos, ya que aún no existen pruebas de que se trate de un faltante real.

“Aún no ha sido determinado que exista un faltante real de este tipo de medicamentos. Sin embargo, tampoco puedo descartarlo. Para eso precisamente van a hacer las investigaciones a nivel administrativo y también por parte de las autoridades judiciales”, subrayó Taylor.

La funcionaria detalló que en mayo se certificaron los inventarios, antes de la entrada en funciones del nuevo sistema financiero contable ERP-SAP, el cual a tres meses de operación reporta múltiples fallas en la institución.

Para descartar que esta situación se repita en otros centros médicos, el gerente médico Alexander Sánchez indicó que se iniciará un proceso de fiscalización que podría extenderse durante al menos tres meses.

“Es importante informar a los usuarios que, independientemente de los controles internos que ya la institución tiene, se realizará una propuesta para estandarizar el resguardo, custodia y la prescripción de los medicamentos”, señaló.

El caso trascendió luego de que el Ministerio de Salud abriera una investigación mediante orden sanitaria tras una denuncia sobre la presunta faltante. Según los registros, el sistema reporta al menos 31.500 dosis de fentanilo, pero únicamente se consigna la entrega de 10 mil.

Este jueves, el presidente Rodrigo Chaves lanzó cuestionamientos contra líderes sindicales durante un discurso en Desamparados, acusándolos de querer ocultar robos de medicinas por su oposición al ERP-SAP.

Ante esas declaraciones, Lenin Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería, respondió: “En lugar de asumir su responsabilidad en resolver los graves problemas que enfrenta la Caja, prefiere desviar la atención con ataques personales y falsedades”.