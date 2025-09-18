La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, aseguró que presentará una denuncia penal para que se abra una investigación por la aparente faltante cercana a 21 mil dosis de fentanilo y morfina en el Hospital México.

Según confirmó la propia jerarca, de momento no se puede confirmar o negar la faltante de producto, no obstante serán las autoridades judiciales las que definan cuál es la situación real que enfrenta la institución.

“No tenemos certeza de que exista un faltante real, pero tampoco puedo descartarlo, nosotros desde la Caja somos los primeros interesados en apoyar a instancias competentes en el desarrollo de esta investigación”, subrayó Taylor.

El caso sale a luz luego de que, por medio de una orden sanitaria, el Ministerio de Salud se abriera una investigación debido a una denuncia que relató la presunta faltante.

“Ellos hablan de una inconsistencia a nivel de los sistemas, pero no tienen la certeza que sea reflejada en los inventarios”, aseguró la jerarca.

Según los registros, se reportan en el sistema al menos 31.500 dosis de fentanilo, pero solo se señala la entrega de 10 mil.