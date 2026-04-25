La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) todavía debe más de ¢1.300 millones en facturas pendientes a proveedores que corresponden al 2025, según dio a conocer la Auditoría Interna en la sesión 9600 de la Junta Directiva de la institución. Dicho monto corresponde a 434 cuentas por pagar.

“Ha habido una estabilización significativa en el tema de pago a proveedores que fue uno de los aspectos que la auditoría hizo mucho énfasis. La auditoría, en aras de seguir contribuyendo con la administración, estamos ordenando el inicio de una investigación para determinar dónde se presentan esas facturaciones pendientes de meses de mediados de año para ir haciendo una depuración y una limpieza de esa cantidad de facturas que aún se mantienen pendientes”, indicó Olger Sánchez, auditor interno de la CCSS.

El monto total, al sumar el primer trimestre del 2026, es de ¢18 mil millones, de los cuales la mayoría provienen de 5.302 facturas del mes de marzo, equivalentes a ¢15 mil millones.

El plazo, de acuerdo con la Ley de Compras Públicas, es de un mes calendario, por lo que sostienen que están a tiempo para cancelar las obligaciones con los proveedores.

Además, indicaron que se identificó y recuperó un pago doble que fue realizado a la Cruz Roja en el área de salud de Tres Ríos