La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) fue condenada a pagar una suma millonaria en salarios, aguinaldos y costos legales a un funcionario acusado de presunto acoso sexual, a quien debió además reinstalar en su puesto, tras un fallido proceso de despido.

Esto se debe a un error en el procedimiento, por lo que el Tribunal Contencioso Administrativo, declaró la nulidad absoluta de los actos, además de reinstalar al funcionario en su puesto como asistente de pacientes del Hospital San Vicente de Paúl en Heredia.

El Origen de la Falta (2013)

El hombre, quien se desempeñaba como asistente de pacientes en el Servicio de Medicina de Mujeres en Heredia, fue acusado el 21 de octubre de 2013, porque, en apariencia, durante su turno, ingresó a la ducha donde se encontraba un paciente, quien estaba internado por dengue y no requería baño asistido.

Se demostró que el funcionario comenzó a bañar, enjabonar y echar agua con una manguera al paciente sin el acompañamiento de un auxiliar de enfermería, a pesar de la negativa del usuario. Cuando el paciente se opuso, el funcionario le indicó que él “cumplía órdenes”.

Este acto inició una investigación por supuesto irrespeto a la privacidad, aunque el procedimiento administrativo se tramitó posteriormente por posible acoso sexual.

Hospital de Heredia – Issac Villalta

Prescripción del caso

Tras el inicio del proceso en noviembre de 2013 y una serie de retrasos en las audiencias, el órgano director recomendó el despido sin responsabilidad patronal el 13 de noviembre de 2014. La Dirección de Enfermería, como órgano decisor, acogió esta recomendación el 12 de diciembre de 2014.

Tras la apelación del hombre, el 27 de enero de 2015, la Junta Nacional de Relaciones Laborales de la CCSS dictaminó por unanimidad que no procedía el despido.

Este dictamen fue notificado a la Dirección de Enfermería el 5 de febrero de 2015. Según el artículo 603 del Código de Trabajo, el plazo para ejercer la potestad de despido justificadamente prescribe en un mes desde que la autoridad tiene conocimiento calificado de la falta.

El plazo para la CCSS vencía el 5 de marzo de 2015. La Dirección de Enfermería dictó el despido sin responsabilidad patronal este mismo día (Resolución H.S.V.P-DE-728-2015), pero notificó al funcionario el 6 de marzo de 2015. El Tribunal Contencioso Administrativo determinó que, al notificarse el despido fuera del plazo legal, la acción había prescrito, ratificando la anulación del despido.

El hombre fue separado de su cargo el 13 de abril de 2015.

Entrada al centro médico – Fotografía archivo

Condena multimillonaria y reinstalación

La sentencia judicial, ratificada por el Tribunal, ordenó la reinstalación del funcionario a su puesto de trabajo.

La CCSS fue condenada en la fase de ejecución de sentencia (Resolución N° 2025000158 del 13 de enero de 2025) a pagar:

Rubro (Periodo: 13/04/2015 a 30/12/2024) Monto Neto (Colones) Salarios caídos ¢62.809.954,00 Salario Escolar ¢4.362.340,00 Aguinaldo ¢5.197.810,00 Costas Personales ¢11.695.515,60 Total ¢84 065 619,60

Adicionalmente, se condenó a la CCSS al pago de daño moral subjetivo por ¢100.000,00, suma reducida por el Tribunal.

Responsabilidad del Hospital

La Dirección General del Hospital San Vicente de Paúl solicitó iniciar un Procedimiento Administrativo Ordinario de Responsabilidad Patrimonial contra el ex director de Enfermería, de apellido Ortiz.

A quien se le imputa haber violado el principio de legalidad y el deber de responsabilidad al notificar la sanción el 6 de marzo de 2015, excediendo el plazo de prescripción que vencía el día anterior (5 de marzo de 2015). Este procedimiento busca determinar si el exfuncionario debe responder patrimonialmente por el dinero que la CCSS fue obligada a pagar.

Además, se convocó a Ortiz a una comparecencia oral y privada el 30 de octubre de 2025.

Fachada del centro médico – Fotografía Issac Villalta

Respuesta del San Vicente de Paúl

Grupo Extra consultó al hospital San Vicente de Paúl sobre esta situación y sobre la reinstalación del funcionario a su cargo e indicaron que, pese al procedimiento administrativo, sí se reinstaló a su puesto de trabajo.

“En efecto se llevó a cabo contra el funcionario un procedimiento administrativo disciplinario, que lo llevó al despido, siendo que se logró acreditar los hechos que se le endosaban en su debido momento, no obstante; fue reinstalado, debido a que las instancias judiciales dieron con lugar el alegato presentado por el mismo funcionario en relación con la carencia de un formalismo al momento que se llevó a cabo dicho procedimiento, consecuentemente se ordenó la reinstalación de este a la CCSS, sin embargo, se destaca, que la omisión que llevó al fallo del ente jurisdiccional obedeció a un yerro en el proceso y no a los hechos que le fueron imputados, mismo que fueron acreditados durante el proceso“, respondió la el centro médico.

De la misma forma, ante lo ocurrido, aseguraron que se apegaron a la normativa que los rige, y se generó una acción de regreso a efecto de determinar si existe responsabilidad de los intervinientes de ese proceso, aspecto al que se le brindando trazabilidad como en derecho corresponde.